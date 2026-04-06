ことのは文庫の人気小説シリーズ「おまわりさんと招き猫」の最新刊『月夜にはねる白ウサギ』（著：植原翠・イラスト：ショウイチ／マイクロマガジン社）が、2026年4月20日に発売される。発売を記念し、静岡県内の一部書店にて特製ブックカバーがもらえるスタンプラリーの開催も決定した。 【画像】猫好きは獲得必須「おまわりさんと招き猫」書店特典 シリーズ第6巻となる本作では、しゃべる猫・お