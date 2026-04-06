花粉症の症状に悩む人も多い時季。今回は、花粉症の基本的なメカニズムと対策について解説します。教えてくれたのは、わしお耳鼻咽喉科の鷲尾有司先生。症状を抑えるための生活習慣や、洗濯・掃除といった日常のなかで気をつけたいポイントについて伺いました。都市部でも要注意。花粉症になるメカニズムを解説花粉症は、そもそもなぜ発症するのでしょうか。「花粉症は、正しくは『花粉アレルギー』というアレルギー反応です。発症