レックの殺虫剤ブランド「バルサン」は、4月よりバーチャルシンガー「初音ミク」とのコラボキャンペーン「ミクと一緒にバルサン大作戦」を開始する。ミクと一緒にバルサン大作戦今回のコラボは、若年層へのブランド認知拡大を狙い、国内外で高い人気を誇るミクを起用して実施する。X(旧Twitter)キャンペーンは4月1日〜19日まで実施。レック公式アカウントのフォローとキャンペーンのリポストでオリジナルQUOカードやステッカーが当