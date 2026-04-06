元ギャルママモデルの日菜あこが4日に自身のアメブロを更新。娘が行列に並んで購入したという流行のスイーツを紹介した。この日、日菜は「19歳の娘が新大久保で行列に並んで買ってきてくれた」と切り出し、流行しているという「ドバイチョコもち」の写真を公開。「ドバイチョコが、流行ったけどそれがチョコ餅になったらしい！！」と説明した。続けて、中身について「『カダイフ』って言って小麦で作った極細麺」が入っていると明