サイボウズは4月6日、仙台営業所を、JRおよび地下鉄仙台駅の正面に立地する「アーバンネット仙台中央ビル」（仙台市 青葉区）に移転したことを発表した。顧客やパートナー企業、地域住民も気軽に立ち寄れる交流のハブとなるオフィスを目指すという。サイボウズ仙台営業所の完成イメージ図（エントランス）○仙台営業所移転の背景サイボウズの仙台営業所は2015年に開設し、2020年の移転を経て、東北エリアでの営業活動を推進してき