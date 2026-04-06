たった11万円アップでカッコイイ「URBANO」2026年2月20日、トヨタはコンパクトカー「ヤリス」の一部改良モデルを発表しました。昨年2025年に追加された特別仕様車「Z“URBANO”（以下、Zウルバーノ）」も継続設定されています。どのようなクルマなのでしょうか。「ヤリス」という車名は、もともと日本国内で販売されてきた「ヴィッツ」の海外での車名です。2020年2月の4代目現行型発表時に車名が統一され、世界共通の「ヤリ