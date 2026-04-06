ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグWEST第9節、ファジアーノ岡山は5日、ホームで神戸と対戦しました。 2026年度最初のホーム戦。試合前には、ぴかぴかのランドセルを背負った新小学1年生を祝う「ファジ入学式」が開かれました。 ちびっ子たちへ勝利を届けたいファジアーノ。しかし、この日は自分たちの良さが全く出せず、前半だけで神戸に2点のリード