京進 [東証Ｓ] が4月6日後場(13:00)に業績修正を発表。26年2月期(9ヵ月の変則決算)の連結経常利益を従来予想の3億0800万円→4億7000万円に52.6％上方修正した。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の7100万円→6900万円に2.8％下方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億1700万円→2億7900万円に2.4倍増額した計算になる。 ※26年2