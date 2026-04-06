記事ポイント製造・運送・警備業界向け採用支援サイトを全面リニューアル35年以上の採用支援実績と2,400社超の事例を掲載ホワイトペーパーとデータ分析で採用改善を支援 製造・運送・警備業界に特化した『ジョブコンプラス掲載相談・資料請求サイト』が全面リニューアルしています。掲載案内にとどまらず、採用担当者が次に取るべき行動を判断しやすい構成へ進化している点が特徴です。 ジョブコンプラス「掲載相談・資