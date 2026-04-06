韓国の俳優IUとビョン・ウソクが6日までに自身のインスタグラムを更新。10日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』の、オフショットを公開した。（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）【写真】「妖精ですか…」IU＆ビョン・ウソク、寄り添い2ショット本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら