IU＆ビョン・ウソク、寄り添い合う2ショット 韓国ドラマ『21世紀の大君夫人』オフショット公開で反響「妖精ですか…」「胸元がとても美しい」
韓国の俳優IUとビョン・ウソクが6日までに自身のインスタグラムを更新。10日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』の、オフショットを公開した。（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）
【写真】「妖精ですか…」IU＆ビョン・ウソク、寄り添い2ショット
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イ・アン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。
IUはビョン・ウソクと寄り添い合うショットや可憐なドレス姿を多数投稿。ファンからは「早く会いたいです」「4月10日が待ちきれない」「妖精ですか…」「プリンセスはとてもきれい」と反響が集まっている。
ビョン・ウソクはIUと見つめ合い、3月30日に公開となった“ロイヤルカップルポスター”の撮影オフショットを公開。そのほか、高貴なスーツ姿をたくさん投稿した。ファンからは「とてもかっこいい」「ドラマが本当に楽しみすぎる」「胸元がとても美しい」と、こちらも反響があがっている。
【写真】「妖精ですか…」IU＆ビョン・ウソク、寄り添い2ショット
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イ・アン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。
ビョン・ウソクはIUと見つめ合い、3月30日に公開となった“ロイヤルカップルポスター”の撮影オフショットを公開。そのほか、高貴なスーツ姿をたくさん投稿した。ファンからは「とてもかっこいい」「ドラマが本当に楽しみすぎる」「胸元がとても美しい」と、こちらも反響があがっている。