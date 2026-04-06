【ジョイフル×呪術廻戦コラボキャンペーン 第1弾】 第1弾：4月14日15時より開始 ファミリーレストランのジョイフルは、TVアニメ「呪術廻戦」とのコラボキャンペーン第1弾を4月14日15時より開始する。 本キャンペーンでは、TVアニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游編」に登場する10キャラクターをイメージしたコラボメニューが第1弾、第2弾の期間に分