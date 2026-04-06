2026/3/20-26/〜3/26のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比1.3％増、TOP100の初登場作は19作（前週11作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧M!LKが2週連続で1位・2位を独占した。2週連続、通算4度目の首位となったのは、「好きすぎて滅！」（634.7万回）。「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソングで、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品。ミュー