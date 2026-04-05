メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊橋市の用水路で、女性が浮いているのが見つかり死亡が確認されました。 豊橋市牟呂市場町の牟呂用水路で午前10時50分ごろ通りかかった男性から「人が水路に浮いている。動かない」と110番通報がありました。 警察によりますと、女性が救助されましたが心肺停止の状態でその後死亡が確認されました。 女性は30代から40代ぐらいで目立った外傷はありませんでした。 着衣はあるもの