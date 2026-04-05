3月末でABCテレビを退社した増田紗織アナウンサー（29）が、4月1日からホリプロに所属した。【動画】「皆さまこんにちは、増田紗織です」ホリプロ所属で動画メッセージホリプロのサイトには、増田アナのプロフィールが掲載され、6月には「きものコンサルタント」の資格を取得予定と明らかになった。また、「ホリプロ・グループ・ホールディングス」の公式Xでは、増田アナによるメッセージ動画が公開され、「皆さまこんにちは