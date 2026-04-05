ABC退社→ホリプロ所属の増田紗織アナ、6月取得予定の資格が明らかに 動画メッセージも公開【プロフィール】
3月末でABCテレビを退社した増田紗織アナウンサー（29）が、4月1日からホリプロに所属した。
【動画】「皆さまこんにちは、増田紗織です」ホリプロ所属で動画メッセージ
ホリプロのサイトには、増田アナのプロフィールが掲載され、6月には「きものコンサルタント」の資格を取得予定と明らかになった。
また、「ホリプロ・グループ・ホールディングス」の公式Xでは、増田アナによるメッセージ動画が公開され、「皆さまこんにちは、増田紗織です。4月からホリプロ所属となりました。これからはいろいろ多岐にわたって活動できるように頑張っていきますし、新しい増田紗織をお届けできたらうれしいなと思っております。皆さまこれからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
ABC時代は、『おはよう朝日です』『news おかえり』などのほか、『探偵！ナイトスクープ』4代目秘書、『サンデーLIVE!!』『グッド！モーニング』、さらにラジオ『ABCミュージックパラダイス』『SALLY'S COFFEE』など、多数の番組で活躍してきた。
■増田紗織（ますだ・さおり）
生年月日：1997年1月7日
出身：東京都
学歴：慶應義塾大学卒業
経歴：元 朝日放送テレビ アナウンサー
特技：英会話
趣味：ゴルフ、スイーツ、着物、茶道、映画鑑賞（年100本鑑賞）、ミュージカル鑑賞
資格：スイーツコンシェルジュ、きものコンサルタント（6月取得予定）
【動画】「皆さまこんにちは、増田紗織です」ホリプロ所属で動画メッセージ
ホリプロのサイトには、増田アナのプロフィールが掲載され、6月には「きものコンサルタント」の資格を取得予定と明らかになった。
また、「ホリプロ・グループ・ホールディングス」の公式Xでは、増田アナによるメッセージ動画が公開され、「皆さまこんにちは、増田紗織です。4月からホリプロ所属となりました。これからはいろいろ多岐にわたって活動できるように頑張っていきますし、新しい増田紗織をお届けできたらうれしいなと思っております。皆さまこれからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
■増田紗織（ますだ・さおり）
生年月日：1997年1月7日
出身：東京都
学歴：慶應義塾大学卒業
経歴：元 朝日放送テレビ アナウンサー
特技：英会話
趣味：ゴルフ、スイーツ、着物、茶道、映画鑑賞（年100本鑑賞）、ミュージカル鑑賞
資格：スイーツコンシェルジュ、きものコンサルタント（6月取得予定）