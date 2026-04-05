【モデルプレス＝2026/04/05】女優でモデルの生見愛瑠が4月4日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳美人モデル「スタイル抜群」“超ミニ丈”ワンピ姿◆生見愛瑠、美脚輝く韓国イベントオフショット披露生見は、自身がヒロインを務める映画「君が最後に遺した歌」の韓国舞台挨拶に登場した際のオフショットを複数枚投稿。「『君が最後に遺した歌』韓国舞台挨拶ありがとうござい