生見愛瑠、白のミニワンピで圧巻の美脚際立つ 韓国舞台挨拶オフショットに「スタイルが異次元」「お人形さんみたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/05】女優でモデルの生見愛瑠が4月4日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳美人モデル「スタイル抜群」“超ミニ丈”ワンピ姿
生見は、自身がヒロインを務める映画「君が最後に遺した歌」の韓国舞台挨拶に登場した際のオフショットを複数枚投稿。「『君が最後に遺した歌』韓国舞台挨拶ありがとうございました！」と感謝をつづり、「ぜひ観てください」とハングルでメッセージを添えた。
白のノースリーブミニワンピースに黒のヒールを合わせた、脚の美しさが際立つコーディネートを披露している。
この投稿には「スタイルが異次元」「白ワンピが似合ってる」「清楚」「脚が長くて美しすぎる」「まるでお人形さんのような可愛さ」「スタイル抜群」「本当に綺麗」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人モデル「スタイル抜群」“超ミニ丈”ワンピ姿
◆生見愛瑠、美脚輝く韓国イベントオフショット披露
生見は、自身がヒロインを務める映画「君が最後に遺した歌」の韓国舞台挨拶に登場した際のオフショットを複数枚投稿。「『君が最後に遺した歌』韓国舞台挨拶ありがとうございました！」と感謝をつづり、「ぜひ観てください」とハングルでメッセージを添えた。
◆生見愛瑠の投稿に反響
この投稿には「スタイルが異次元」「白ワンピが似合ってる」「清楚」「脚が長くて美しすぎる」「まるでお人形さんのような可愛さ」「スタイル抜群」「本当に綺麗」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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