◇第70回大阪杯（2026年4月5日阪神芝2000メートル）各世代の実力馬がそろった芝中距離G1「大阪杯」は北村友一が騎乗した単勝1番人気のクロワデュノールが1分57秒6で制した。2着には3番人気のメイショウタバル。3着には2番人気のダノンデサイルが入った。ダノンデサイルは日本ダービー、ドバイシーマクラシックに続く3つめのG1制覇に届かず。坂井瑠星は「落ち着いてレースに臨めました。レースは展開的に忙しいところがあっ