茨城県警は5日、同県つくば市の路上で3月25日、男性の背中をナイフで刺したとして、殺人未遂の疑いで男（23）を再逮捕した。事件直後、男は血のようなものが付いた刃物を持っていたとして、銃刀法違反容疑で現行犯逮捕されていた。