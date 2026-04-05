4月5日、人気特別バラエティ番組『オールスター感謝祭’26春』（TBS系）が放送された。番組の名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」に関して、MCの島崎和歌子が出演者に “激怒” する場面があり、SNSをざわつかせている。69回めとなる今回も、豪華な俳優陣や人気芸人、オリンピックに出場したアスリートなど、総勢100人以上が一堂に会した。5時間半にわたって生放送され、MCは今田耕司と島崎が務めた。「スタジオの出演者たちに