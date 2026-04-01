ホンダ新型「“1000cc”スポーツ車」に反響殺到！「高性能タイプ“R”って熱くなるわ！」2026年も春を迎え、レジャーシーズンに向けたアウトドア志向のクルマに注目が集まっています。SUVやクロスオーバーの人気も見逃せませんが、その一方でホンダが発表した強烈なインパクトを放つ「四輪スポーツモデル」もクルマ好きの間で話題を呼んでいます。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「“1000cc”スポーツ車」です！（45