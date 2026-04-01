ホンダ新型「“1000cc”スポーツ車」に反響殺到！「高性能タイプ“R”って熱くなるわ！」

2026年も春を迎え、レジャーシーズンに向けたアウトドア志向のクルマに注目が集まっています。

SUVやクロスオーバーの人気も見逃せませんが、その一方でホンダが発表した強烈なインパクトを放つ「四輪スポーツモデル」もクルマ好きの間で話題を呼んでいます。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「“1000cc”スポーツ車」です！（45枚）

それこそが、ホンダの米国法人が2026年2月に発表した、スポーツ・サイド・バイ・サイドの新型「タロン」2026年モデルです。

日本ではあまり馴染みのないサイド・バイ・サイドというジャンルですが、北米を中心とする海外では、オフロードや砂漠、岩場などをハイスピードで駆け抜けるレジャー用四輪バギーとして確固たる人気を誇っています。

そしてタロンはホンダがその市場に向けて本気で開発したモデルであり、パイプフレームがむき出しになったスパルタンなボディに1000ccクラスのエンジンを搭載した、本格派のオフロードビークル。

発表された2026年モデルでは、2人乗りと4人乗りのプラットフォームをベースに全6種類の仕様が用意されました。

パワーユニットには、水冷直列2気筒の999ccエンジンを採用。

ここにホンダ独自のデュアルクラッチトランスミッション（DCT）を組み合わせることで、クラッチ操作なしでドライバーの意のままに操れるダイレクトな変速フィールを実現しています。

なかでも最大の注目ポイントは、より過酷な地形での走破性を極めた高性能タイプ「R」の進化でしょう。

このモデルには、本格的なクロスカントリーSUVであるトヨタ「ランドクルーザー」すら凌駕するサイズの30インチ大径タイヤが新たに装着されました。

さらに、路面状況を瞬時に読み取って減衰力を自動調整するFOX製の電子制御サスペンションを搭載。

これにより、タイトな林道から広大な砂漠のハイスピードクルージングまで、いかなるオフロード環境でも圧倒的な安定感とコントロール性を発揮します。

カラーリングは、鮮やかな「パールレッド」や、金属的な渋みを持つ「マットフォージドブロンズ」などを設定し、機能美に溢れるタロンの造形をさらに強調。

車両価格はおよそ2万3099ドル（約358万円／2026年3月の為替レート）からという設定で、北米市場での本格的なオフロード愛好家たちを狙い撃ちにする構成となっています。

このように日本では規格外とも言える新型タロンの登場に、SNSをはじめとする日本のネット上でもホンダファンが反応を示しています。

日本の法規上、このままの状態でナンバーを取得して公道を走ることは実質的に不可能ですが、それでも「むき出しのパイプフレームと極太タイヤの組み合わせがカッコいい！」「高性能タイプに“R”の名を付けるって…ファンとしては熱いな」「モーター無しの純粋な内燃機関ユニットって最高だろ！」「休日に山や砂浜でこんなマシンを走り回せたら楽しいだろうな〜」と、そのワイルドなルックスとスペックに惚れ込む声が上がっています。

また、「保安部品を付けて日本の公道で走らすことは出来ないのかな？」「一度でいいからどこか広い場所で乗ってみたい！」と、日本国内のオフロードコースや私有地など、限られた環境でもいいから実際にハンドルを握ってみたいと切望するコメントが見受けられました。

現代の乗用車が電動化や自動運転といったスマートな方向へと進化を進めるなか、内燃機関のパワーと機械としてのダイレクトな操作感を全身で味わえるタロンのようなモデルは、クルマのプリミティブな楽しさを教えてくれる貴重な存在です。

2026年の現在、日本への正規導入が難しいことは残念ですが、ホンダが北米で展開するこの「もうひとつの最強スポーツカー」の動向に、今後もファンからの熱い視線が注がれ続けることでしょう。