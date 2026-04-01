女優の真木よう子（43）が31日、自身のインスタグラムを更新。女の子のママの気持ちをつづり、共感の声が寄せられている。「娘が好きであろうという名目の元私が欲しいものを買えちゃうのは女の子最高の瞬間なのです」とつづり、2枚の自身の写真を公開した。投稿したのは、ミッキーマウスとミニーマウスの人形を手にした笑顔の自身の写真。この投稿に、ファンからは「ホントにそう」「気持ちわかる」「わかる！超共感」「