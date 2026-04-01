クローゼットでぎゅっと体を寄せ合う仲良し猫2匹…あまりにも微笑ましい光景は26万8千回を超えて表示され、2万9千件のいいねが寄せられました。 【写真：ふとクローゼットを見たら、『2匹の猫』が……たまらなく可愛い瞬間】 尊さが限界突破 X（旧Twitter）アカウント『@tanukinekomugi』に投稿されたのは、2匹の猫がくっついてお昼寝している姿です。写真に登場するのは、2023年9月30日生まれ（推定）の姉妹猫、「