【「喪女OLですが、なぜか理想の筋肉に包囲されています。」】 4月1日 「コミックシーモア」にて先行配信 価格：各巻165円 【拡大画像へ】 CLLENNは、マンガ「喪女OLですが、なぜか理想の筋肉に包囲されています。」を電子書籍ストア「コミックシーモア」にて4月1日より先行配信する。 本作は恋愛経験ゼロのムッツリOL×甘いマスクのマッチョ先輩の焦れキュンオフ