羊文学が、明日発売するライブ映像作品『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館』を記念して、ライブのオープニングを飾った「そのとき」のライブ映像をYouTubeにて期間限定で公開した。過去最大規模のアジアツアーのファイナルとなった日本武道館公演。そんな記念すべきライブのオープニングを飾った1曲を、パッケージの発売に先駆けて体感してほしい。あわせて、先着100人限定で