7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑、生見愛瑠が3月31日、映画『君が最後に遺した歌』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。それぞれ、周囲の人からの反応を明かす中、生見は番組などで共演するウッチャンナンチャンの南原清隆からの感想が届いたことを報告した。【写真】仲良し！家族写真のような道枝駿佑＆英茉＆生見愛瑠今作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で「第26回電撃小説大賞」を受賞した作家・一