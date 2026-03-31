「ライブやイベントは最高だったのに、帰りの大混雑でヘトヘト……」そんな経験はありませんか？ せっかくの感動も、入場規制や満員電車にもまれるうちに薄れてしまうのはもったいないもの。泊まりでの参戦は、遠方からの人はもちろん近場の人にとっても“ライブ体験をアップグレードする”賢い選択です。今回は、「東京ドーム」イベント後に泊まってほしいおすすめのホテルをご紹介します。【ストレスゼロ】余韻に浸りながら歩い