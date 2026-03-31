Photo: 小暮ひさのり 最近、仕事をサポートしてくれる超優秀な相棒を見つけました。「相棒」と言っても、正確に言えば人じゃない。でもそう呼びたくなるのが、AIボイスレコーダー「Notta Memo」です。以前から存在は知っていたのですが、USB-C対応の最新モデルが登場したので、今回借りて試してみたのですが、これがまぁ優秀！取材でも打ち合わせでもオンライン会議でも同席して、一緒に話を