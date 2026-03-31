今季からメジャーリーグで導入された、自動ボールストライク（ABS：Automated Ball-Strike）チャレンジシステムが話題を呼んでいる。いわゆる「ロボット審判」を利用し、選手が球審の判定に異議を唱えることができるシステムだが、開幕からわずか一週間で多くの誤審が覆された。30日（日本時間31日）に行われたマリナーズとヤンキースの試合では、序盤4回までに5度のABSチャレンジが成功。ファンか