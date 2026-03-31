朗読×音楽なかがわ・なかがわ『MOVE vol.2』が4月17日～19日、アルネ543で上演される。 朗読×音楽なかがわ・なかがわは、同姓同名の二人の中川えりか（俳優・ミュージシャン）による、舞台とライブを中心としたユニット。2015年結成より、朗読と音楽生演奏を融合した朗読劇をつくっている。 話者の読み方で世界観を変える朗読とアーティストの生演奏のコラボレーションにより、臨場感あふ