朗読×音楽なかがわ・なかがわ『MOVE vol.2』が4月17日～19日、アルネ543で上演される。

朗読×音楽 なかがわ・なかがわ は、同姓同名の二人の中川えりか（俳優・ミュージシャン）による、舞台とライブを中心としたユニット。

2015年結成より、朗読と音楽生演奏を融合した朗読劇をつくっている。

話者の読み方で世界観を変える朗読とアーティストの生演奏のコラボレーションにより、臨場感あふれる朗読劇を創作。ジャンルを問わず多方面で活躍するアーティストと共に、枠にとらわれない物語世界を創作している。







2026年から始まったSF新企画『MOVE』シリーズでは、朗読だけではなく、演劇作品も上演している。

今回上演される『MOVE vol.2』は、作家・シンガーソングライター・俳優と様々な顔を持つ、葛山陽平氏とタッグを組んだ作品。

音楽と芝居のさらなる濃密な関わりを追求する、SFファンタジー音楽劇だ。

STORY

MOVE- 人が動き、心が動く。海に侵食されたアジアから逃げるように宇宙船に乗った人々。そして出会う未知の存在。時と場所を超えて共鳴する「命」のオムニバス三篇。 【ステンドグラスと嘘】

岬の上の寂れた教会。その訪問者は告解室で自身の“嘘”を懺悔する。そして、神父アベールにこう言った。

「あなたのお話も、何か聞かせてくれないでしょうか？」 【チャルの砂時計】

どんな時もあなたの心に寄り添うロボットパートナー「ロペット」。

彼らの寿命サイクル数をあらかじめ知ることが出来るのは、“お別れの準備をするため”です。 【ソラノマド】

宇宙船の中で生まれ育ったユナは、今日から新世代の保育者として働く。

しかし「ストック人類」を一緒に育てる方針となった保育セクターには、かすかな不安が漂い始めていた。

葛山陽平(作) 第二波ともいえるvol.2『MOVE』SF短編集は、純粋さが見せる世界。

中には人じゃない存在もちらほら。 「来るかもしれない時代」に

「起こるかもしれない物語」 世代もルーツも違う演者さんたちがそれぞれの目線で向き合ってくれてます！ （Xより）





本作は４月１７日から東京・アルネ５４３で上演される。

詳細は公式サイトで。

（文：なかがわ・なかがわ 監修：エントレ編集部）