朗読×音楽なかがわ・なかがわ『MOVE vol.2』4月17日～19日アルネ５４３にて上演！
朗読×音楽なかがわ・なかがわ『MOVE vol.2』が4月17日～19日、アルネ543で上演される。
朗読×音楽 なかがわ・なかがわ は、同姓同名の二人の中川えりか（俳優・ミュージシャン）による、舞台とライブを中心としたユニット。
2015年結成より、朗読と音楽生演奏を融合した朗読劇をつくっている。
話者の読み方で世界観を変える朗読とアーティストの生演奏のコラボレーションにより、臨場感あふれる朗読劇を創作。ジャンルを問わず多方面で活躍するアーティストと共に、枠にとらわれない物語世界を創作している。
2026年から始まったSF新企画『MOVE』シリーズでは、朗読だけではなく、演劇作品も上演している。
今回上演される『MOVE vol.2』は、作家・シンガーソングライター・俳優と様々な顔を持つ、葛山陽平氏とタッグを組んだ作品。
音楽と芝居のさらなる濃密な関わりを追求する、SFファンタジー音楽劇だ。
STORY
MOVE- 人が動き、心が動く。海に侵食されたアジアから逃げるように宇宙船に乗った人々。そして出会う未知の存在。時と場所を超えて共鳴する「命」のオムニバス三篇。
【ステンドグラスと嘘】
岬の上の寂れた教会。その訪問者は告解室で自身の“嘘”を懺悔する。そして、神父アベールにこう言った。
「あなたのお話も、何か聞かせてくれないでしょうか？」
【チャルの砂時計】
どんな時もあなたの心に寄り添うロボットパートナー「ロペット」。
彼らの寿命サイクル数をあらかじめ知ることが出来るのは、“お別れの準備をするため”です。
【ソラノマド】
宇宙船の中で生まれ育ったユナは、今日から新世代の保育者として働く。
しかし「ストック人類」を一緒に育てる方針となった保育セクターには、かすかな不安が漂い始めていた。
第二波ともいえるvol.2『MOVE』SF短編集は、純粋さが見せる世界。
中には人じゃない存在もちらほら。
「来るかもしれない時代」に
「起こるかもしれない物語」
世代もルーツも違う演者さんたちがそれぞれの目線で向き合ってくれてます！
（Xより）
本作は４月１７日から東京・アルネ５４３で上演される。
詳細は公式サイトで。
（文：なかがわ・なかがわ 監修：エントレ編集部）
【作】葛山陽平
【演出】奥田悟史（ミックスドッグス）
【構成】 中川えりか（AND ENDLESS）
【音楽】 日向ぼっこ、葛山陽平
【舞台美術】HANNA Juno
【音響】 隅田滉太郎
【制作】 間宮知子
【スチール】 yumeha shino
【協力】 アカラ AND ENDLESS ヴォイスガレージ（ZINGY ZAP Enterprices）風ノ環～かぜのわ～ SPICE BIRD 株式会社狸プロダクション （株）地球儀 Chaco Bobjack Theater 真野真由美 劇団ミックスドッグス
【出演】
中川えりか、葛山陽平、塚本千代、岩下政之、大力、小島ことり、有馬綾香、川本実依（さかなver.）、多田祥太朗（さかなver.）、 牛島杏、土井飛雄馬（とりver.）、羽瀬水月（とりver.）
日時 2026年4月17日（金）～4月19日（日）
会場 アルネ５４３
公式サイト
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