NTTドコモは、「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」向けの「『ドコモポイ活』ポイント還元キャンペーン」と「ahamoポイ活」向けの「10％還元キャンペーン」を、4月30日で終了する。 ドコモ ポイ活 MAX プラン発表時の様子 還元額増額は4月30日まで いずれも、対象プランの契約者が「d払い」や「dカード」で決済した際のポイント還元率を増額するキャンペーン。5月1日以降は、キャンペ&