Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（Key）が30日、自身のインスタグラムを更新。連ドラ初出演となったTBS系日曜劇場『リブート』が29日に最終回を迎え、撮影した日々を改めて振り返った。【写真】「一生忘れられないものになりました」“冬橋”永瀬廉との2ショットなど、クランクアップ時の様子藤澤は「リブートありがとうございました」「昨夜色んな気持ちが込み上げてきて、最終話何度も観返してました」と明かし、主演の鈴木亮平