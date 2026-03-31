ミセス藤澤涼架、連ドラ初出演『リブート』撮影回顧し思いつづる「撮影期間は反省の日々でしたが、、、」「一生忘れられないものになりました」
Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（Key）が30日、自身のインスタグラムを更新。連ドラ初出演となったTBS系日曜劇場『リブート』が29日に最終回を迎え、撮影した日々を改めて振り返った。
【写真】「一生忘れられないものになりました」“冬橋”永瀬廉との2ショットなど、クランクアップ時の様子
藤澤は「リブートありがとうございました」「昨夜色んな気持ちが込み上げてきて、最終話何度も観返してました」と明かし、主演の鈴木亮平、永瀬廉らとのクランクアップ時の記念写真を投稿した。
「撮影期間は反省の日々でしたが、、、」と苦悩もあったが、監督やスタッフ、そして演者たちからパワーをもらったことで「霧矢（役名）と向き合った時間は一生忘れられないものになりました」と藤澤。役者としての経験が、かけがえのない財産になったことを伝えた。
続けて「一生懸命取り組んだ演技が、色んなかたちで言葉をいただける事にとても感動しました！嬉しかった!!」「作品を楽しんでくださった皆さん 本当にありがとうございました」と感謝の言葉を記した。
コメント欄には「良かった」「演技すごかった」「最強で最高だったよ!」「めっちゃかっこよかった」などの声が寄せられている。
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
第1話では、鈴木演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが、放送内で“サプライズ”的に発覚。民放公式テレビ配信サービス「TVer」では、第1話の再生回数が歴代最高記録を更新（8日間で486万再生）するなど、話数を重ねるごとに注目度が高まっていた。
【写真】「一生忘れられないものになりました」“冬橋”永瀬廉との2ショットなど、クランクアップ時の様子
藤澤は「リブートありがとうございました」「昨夜色んな気持ちが込み上げてきて、最終話何度も観返してました」と明かし、主演の鈴木亮平、永瀬廉らとのクランクアップ時の記念写真を投稿した。
続けて「一生懸命取り組んだ演技が、色んなかたちで言葉をいただける事にとても感動しました！嬉しかった!!」「作品を楽しんでくださった皆さん 本当にありがとうございました」と感謝の言葉を記した。
コメント欄には「良かった」「演技すごかった」「最強で最高だったよ!」「めっちゃかっこよかった」などの声が寄せられている。
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
第1話では、鈴木演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが、放送内で“サプライズ”的に発覚。民放公式テレビ配信サービス「TVer」では、第1話の再生回数が歴代最高記録を更新（8日間で486万再生）するなど、話数を重ねるごとに注目度が高まっていた。