【1/72 ジェットビートル w/ハイドロジェネード・サブロケット】 7月18日ごろ発売予定 価格：4,950円 ハセガワはプラモデル「1/72 ジェットビートル w/ハイドロジェネード・サブロケット (ウルトラマンシリーズ60周年アクリルスタンド付)」を7月18日ごろに発売する。価格は4,950円。 ジェットビートルは特撮番組「ウルトラマン」に登場す