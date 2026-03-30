「伝説の頭 翔」(テレ朝チャンネル1) 2019年に主演した「仮面ライダーゼロワン」や、2021年放送のドラマ「最愛」での好演で注目を集めた俳優・高橋文哉。その後も2022年のドラマ「君の花になる」を始め、映画「交換ウソ日記」「ブルーピリオド」など数々の話題作に出演し、俳優として着実にキャリアを重ねてきた。2025年にはやなせたかしとその妻・小松暢をモデルとした連続テレビ小説「あんぱん」で、朝ドラ初出演も果たして