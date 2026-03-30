「伝説の頭 翔」(テレ朝チャンネル1)

2019年に主演した「仮面ライダーゼロワン」や、2021年放送のドラマ「最愛」での好演で注目を集めた俳優・高橋文哉。その後も2022年のドラマ「君の花になる」を始め、映画「交換ウソ日記」「ブルーピリオド」など数々の話題作に出演し、俳優として着実にキャリアを重ねてきた。2025年にはやなせたかしとその妻・小松暢をモデルとした連続テレビ小説「あんぱん」で、朝ドラ初出演も果たしている。

そして2026年。長編アニメーション映画「クスノキの番人」(天海祐希とW主演)に始まり、4月には「SAKAMOTO DAYS」、8月には主演を務める「ブルーロック」の公開も控えているなど、今年も華々しい活躍が期待される。

そんな高橋の主演作の中で注目したいのが、2024年放送の「伝説の頭 翔」だ。

高橋文哉が金髪でカリスマヤンキーとオタク高校生の1人2役を好演 (C)テレビ朝日・MMJ

「クロサギ」「正直不動産」の作者・夏原武のデビュー作を実写化した同作。高橋は1人2役に挑戦し、万年パシリでアイドルオタクの高校生と、危多漢闘(きたかんとう)最大のヤンキー連合体のトップという正反対の2人を演じている。

高校2年生の山田達人(高橋)は、いじめが原因で1年近く不登校。おまけに達人に興味のない両親はそれぞれ海外に単身赴任しており、1人引きこもりがちで孤独な毎日を送っていた。心の支えは「古くさい街角のスケ番ズ」、通称"街スケ"というアイドルグループで、グループのエース・藤谷彩(関水渚)を推す熱心なオタク。しかし一方で、本物のヤンキーのことは粗暴で下品だと軽蔑している。

(C)テレビ朝日・MMJ

ある日、不良にカツアゲされた帰り道、達人は横断歩道に飛び出してしまい、彼を避けようとしたバイクが転倒。バイクに乗っていたのは、ヤンキーが異常発生する地域「危多漢闘」の中でも最大で最強のチーム「グランドクロス」を束ねる伝説の頭・伊集院翔(高橋)だった。達人は大けがを負った翔から、危多漢闘の勢力図を保つためにしばらくの間、自分のふりをするよう命じられる。こうしていじめられっ子だった達人は、最強のヤンキー・翔と入れ替わり、けんか三昧の世界に踏み入れることになる...。

■1人2役に挑戦！対照的な役を見事に演じ分けた高橋文哉

(C)テレビ朝日・MMJ

同作で1人2役に挑んだ高橋は、ヘタレでオタク気質の達人と、不良たちからも憧れられる最強のヤンキー・翔を見事に演じ分けている。

プロローグで翔を演じる高橋は、金髪に特攻服姿で颯爽と登場。不敵な笑みを浮かべて大勢のヤンキーの中に1人向かっていく姿はオーラを放っており、彼が最強のヤンキーということに説得力を与えている。その後、達人を演じる時には黒髪に眼鏡姿で登場する高橋。暗い部屋でラーメンをすする姿、"街スケ"を見てゆるむ表情、早口で自身無さげな話し方と、翔を演じる時のイメージとは一変している。

(C)テレビ朝日・MMJ

その後、達人は眼鏡を外すと翔に瓜二つだったことから彼と入れ替わることになるわけだが、その時には"翔"と"翔のふりをする達人"をしっかりと演じ分け。翔を演じる時には落ち着いた表情に風格のある口調で、強さから生まれたであろう貫禄が感じられる。一方で"翔のふりをする達人"を演じる際には、ビジュアルはまったく同じながらも相変わらずヘタレ感の否めない話し方で、慣れないヤンキーたちの世界に怯えたり、時には苛立ちを覚えたりする達人の心の内を豊かな表情で伝えた。何よりも面構え1つで、彼が翔なのか達人なのか一瞬で見分けがつくのだからすごい。卓越した高橋の表現力が見事だ。

(C)テレビ朝日・MMJ

また、翔に成り代わって過ごす中で、"街スケ"のメンバーと関わることになってオーバーリアクションで驚く表情を見せたり、こらえきれずにライブに行き、ノリノリで踊る姿を見せたりと、コメディ要素溢れるシーンも多数。コミカルな高橋の演技も見逃せない。

(C)テレビ朝日・MMJ

金髪で色気あふれるカリスマヤンキーの翔と、ヘタレながらもヤンキーの世界で奮闘する達人。対照的な2人をどちらも魅力的に演じた高橋の演技に注目しながら、青春に満ちたヤンキードラマを楽しんでほしい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

伝説の頭 翔

放送日時：2026年4月6日(月)12:45〜

チャンネル：テレ朝チャンネル1(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：高橋文哉 関水渚 井桁弘恵 菅生新樹 金城碧海(JO1) 飯島直子 ほか

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ