タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が29日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。「市川市動植物園」を訪れたことを明かした。みちょぱは「Xでも結構前に書いたんですけど、今話題のパンチくんに会いに行ってきました」と明かし、「これ私本当に声を大にして言いたいんだけど、こんなにはやる前からパンチくんを追いかけていたんですよ」とコメント。さらに、「今となっては