タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が29日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。「市川市動植物園」を訪れたことを明かした。

みちょぱは「Xでも結構前に書いたんですけど、今話題のパンチくんに会いに行ってきました」と明かし、「これ私本当に声を大にして言いたいんだけど、こんなにはやる前からパンチくんを追いかけていたんですよ」とコメント。

さらに、「今となっては結構Xでも見るしニュース番組とかでも特集組まれていてやってるけど、私それより前にパンチくんちゃんと見つけていたんですよ。私が見つけたのも自分のおススメに流れてきてきたときだったからちょいバズしてたくらい、知ってる人は知ってるくらいの感覚のときだったからわりと早めだったの」と振り返った。

続けて「その段階でXでも『パンチ会いに行きたいな』みたいなことを呟いていたんですよ。そしたら1カ月もたたないうちに凄いことになっちゃって。動物園自体がすごい小さい動物園だから駐車場渋滞とかそういう問題も起きているって話題にもなったりとかしていたんだけど」と話した。

「パンチくん」は母ザルの育児放棄が原因で人工哺育で育てられた子ザル。ぬいぐるみを母親代わりに連れて歩く姿が国内外でSNSで話題となり、同園には多くの人が訪れるも“開園ダッシュ”などの観覧者のルール違反などが見られ、園の公式Xでは声明を発表している。