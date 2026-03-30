アーノルド・シュワルツェネッガーの息子ジョセフ・バエナが、ボディビルダーだった父の足跡を継ぎ、ボディビル大会デビューを果たして見事初戦を優勝で飾った。【写真】ジョセフ・バエナの鍛え上げた筋肉、圧巻のボディ！父アーノルドが指導する姿も現地時間3月28日、ジョセフがインスタグラムを更新し、「ミッション完了！」とキャプションを付けて、鍛え上げた肉体でポーズを取る写真を公開。NPCナチュラル・コロラド州大