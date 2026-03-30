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【ヘブンバーンズレッド×small worlds】 開催期間：3月28日～4月28日 会場：SMALL WORLDS Miniature Museum 「ヘブンバーンズレッド×small worlds」 スモールワールズTOKYOは、Android/iOS/PC用ドラマチックRPG「ヘブンバーンズレッド（ヘブバン）」とのコラボレーションイベント「ヘブンバーンズレッド×small worlds」を3月28