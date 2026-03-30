【ヘブンバーンズレッド×small worlds】 開催期間：3月28日～4月28日 会場：SMALL WORLDS Miniature Museum

「ヘブンバーンズレッド×small worlds」

スモールワールズTOKYOは、Android/iOS/PC用ドラマチックRPG「ヘブンバーンズレッド（ヘブバン）」とのコラボレーションイベント「ヘブンバーンズレッド×small worlds」を3月28日より開催している。会場は東京都江東区のSMALL WORLDS Miniature Museum。

多彩な展示を行なうSMALL WORLDS Miniature Museumはアジア最大級のミニチュアミュージアムで、世界の街や宇宙センター、空港など様々な場所をモチーフにしたジオラマ展示を楽しむことができる。およそ1カ月にわたって本施設と「ヘブバン」とのコラボが開催されており、グッズの販売やコラボメニューの提供を行なっている。

コラボに合わせ「施設内ラリー」が開催。こちらは会場でキットを購入し、場内に常設されているジオラマに紛れたセラフ部隊員のミニチュアを見つけるとグッズが貰える。また、コラボビジュアルのパネルの展示も実施されており、撮影も楽しめるコラボとなっていた。

本コラボでは多彩なグッズが見どころで、基本的にはコラボキャラクターとして選ばれた月歌たちの描き下ろしアクリルスタンドやクリアファイルなどが用意。これに加えてデフォルメ姿が描かれたミニキャラアクリルスタンドでは、他のキャラクターたちもグッズ化されており、推しのアイテムを揃えることができる。グッズ付きのラリーチケットなどコラボならではの展開だ。本記事では会場にて販売されているグッズを中心に紹介する。

会場となるSMALL WORLDS Miniature Museum

入口にはパネルが設置されている

各エリアにパネルが設置。それぞれパネルが設置されたキャラクターがジオラマの中に紛れているという

会場では常設のジオラマが展示。非常に小さなサイズで見応え満載だ

夏目祈と小笠原緋雨のジオラマ。なんと2.5cmというサイズ感で彼女たちの特徴が再現されている。非常に小さく見つけるのは難しい！

【コラボグッズ】

「描き起こしミニキャラアクリルスタンド」価格：各990円

「描き起こしミニキャラアクリルキーホルダー」価格：各770円

「描き下ろしアクリルコースター」価格：各880円

「描き下ろしアクリルスタンド」価格：各2,200円

「クリアファイル」価格：各550円

こちらはラリーチケット。ゲーム内のショップでおなじみのマリがお出迎え

また、オリジナルのプリントシール機ではコラボ限定のフレームで撮影もできるようだ

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