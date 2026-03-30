劇団ヒノイリ第三回公演『ダビダビ』 日常の「笑い」が、いつの間にか「劇」へと変質するー。 劇団ヒノイリ第三回公演『ダビダビ』4月10日から池袋・cafe＆bar 木星劇場で上演 劇団ヒノイリは日本大学芸術学部の学生で構成された団体。どこにでもいる人々の、どこにもない一瞬を切り取り、絶妙なユーモアで空間を彩り、ふとした瞬間、物語の深淵へといざなう。 今回上演される『ダビダビ』は、前作の『ACT』に引き