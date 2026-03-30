【まもなく開幕！】日常の「笑い」が、いつの間にか「劇」へと変質するー。 劇団ヒノイリ第三回公演『ダビダビ』4月10日から池袋・cafe＆bar 木星劇場で上演
劇団ヒノイリ第三回公演『ダビダビ』
日常の「笑い」が、いつの間にか「劇」へと変質するー。 劇団ヒノイリ第三回公演『ダビダビ』4月10日から池袋・cafe＆bar 木星劇場で上演
劇団ヒノイリは日本大学芸術学部の学生で構成された団体。
どこにでもいる人々の、どこにもない一瞬を切り取り、絶妙なユーモアで空間を彩り、ふとした瞬間、物語の深淵へといざなう。
今回上演される『ダビダビ』は、前作の『ACT』に引き続き、主宰の谷優吾による書き下ろし作品だ。
出演は岡和田知佳、澤口遥名、鈴木真桜、谷優吾、平林瑚夏、松原夢起。
STORY
門原円佳は火葬場にいた。
今日ここで、父が荼毘に付される。
個性豊かな親族たちとの会話から見えてくるのは、
それぞれの笑いの形、知らなかった父の姿、
そして1つの穴。
私を愛してくれた人が死んだ。
それだけは事実だ。
火葬場の廊下で巻き起こる
70分間のノンストップヒューマンコメディ！
谷 優吾（たに ゆうご）（作）
劇団ヒノイリ主宰。日本大学芸術学部演劇学科在学中。2024年11月、当団体を旗揚げ。演劇とコメディを融合させた独自の劇空間の構築を得意とする。
【劇団ヒノイリ】
「誰かが過ごした日常を、ユーモラスに舞台上へ！」
主宰・谷 優吾が描き出すのは、どこにでもいる人々の、どこにもない一瞬。
絶妙なユーモアで空間を彩り、ふとした瞬間、物語の深淵へといざなう。
劇団ヒノイリ第三回公演『ダビダビ』
本作は、4月10日から池袋・cafe＆bar 木星劇場で上演される。
公演詳細はこちら。
https://stage.corich.jp/stage/430943
（文：山田茉桜 監修：エントレ編集部）
劇団ヒノイリ 第３回公演 『ダビダビ』
岡和田知佳
澤口遥名
鈴木真桜
谷 優吾
平林瑚夏
松原夢起
作 谷 優吾
演出・美術 劇団ヒノイリ
照明 CHEN JIAYI
音響 奥村ありす
舞台監督 枯芝千夏
制作 山田茉桜
主催 劇団ヒノイリ
cafe & bar木星劇場
○スケジュール
2026年4月10日(金)～12日(日)
①4月10日(金)18:00～
②4月11日(土)13:00～
③4月11日(土)18:00～
④4月12日(日)12:00～
⑤4月12日(日)17:00～
※ 開場は開演の30分前
○チケット料金
一般 3,500円
U-25 2,500円
U-18 2,000円
各チケット＋500円で特典付きチケットにできます！（パンフレット、ステッカーセット付き）
公式サイト
劇団ヒノイリ公式X
https://x.com/gekidan_hinoiri
チケットを探す
https://ticket.corich.jp/apply/430943/