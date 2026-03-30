

劇団ヒノイリ第三回公演『ダビダビ』

日常の「笑い」が、いつの間にか「劇」へと変質するー。 劇団ヒノイリ第三回公演『ダビダビ』4月10日から池袋・cafe＆bar 木星劇場で上演

劇団ヒノイリは日本大学芸術学部の学生で構成された団体。

どこにでもいる人々の、どこにもない一瞬を切り取り、絶妙なユーモアで空間を彩り、ふとした瞬間、物語の深淵へといざなう。

今回上演される『ダビダビ』は、前作の『ACT』に引き続き、主宰の谷優吾による書き下ろし作品だ。

出演は岡和田知佳、澤口遥名、鈴木真桜、谷優吾、平林瑚夏、松原夢起。



STORY

門原円佳は火葬場にいた。

今日ここで、父が荼毘に付される。

個性豊かな親族たちとの会話から見えてくるのは、

それぞれの笑いの形、知らなかった父の姿、

そして1つの穴。

私を愛してくれた人が死んだ。

それだけは事実だ。

火葬場の廊下で巻き起こる

70分間のノンストップヒューマンコメディ！

谷 優吾（たに ゆうご）（作）

劇団ヒノイリ主宰。日本大学芸術学部演劇学科在学中。2024年11月、当団体を旗揚げ。演劇とコメディを融合させた独自の劇空間の構築を得意とする。 【劇団ヒノイリ】

「誰かが過ごした日常を、ユーモラスに舞台上へ！」

主宰・谷 優吾が描き出すのは、どこにでもいる人々の、どこにもない一瞬。

絶妙なユーモアで空間を彩り、ふとした瞬間、物語の深淵へといざなう。





劇団ヒノイリ第三回公演『ダビダビ』



本作は、4月10日から池袋・cafe＆bar 木星劇場で上演される。

公演詳細はこちら。

https://stage.corich.jp/stage/430943

（文：山田茉桜 監修：エントレ編集部）