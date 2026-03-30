撮影:岡千里 スポットライトを浴びるロックスタ－。その輝きの裏に潜む葛藤を描く舞台『ジン・ロック・ライム』が、2026年3月より上演されています。主演を務めるのは髙木雄也さん（Hey! Say! JUMP）、共演に黒羽麻璃央さん、蓮佛美沙子さん、永田崇人さん、駒木根隆介さんらが名を連ね、広島市、名古屋市、大阪市、福岡市でのツアー公演も予定されています。 本作は、“近代演劇の父”と称されるヘンリック・