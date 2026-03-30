撮影:岡千里

スポットライトを浴びるロックスタ－。その輝きの裏に潜む葛藤を描く舞台『ジン・ロック・ライム』が、2026年3月より上演されています。主演を務めるのは髙木雄也さん（Hey! Say! JUMP）、共演に黒羽麻璃央さん、蓮佛美沙子さん、永田崇人さん、駒木根隆介さんらが名を連ね、広島市、名古屋市、大阪市、福岡市でのツアー公演も予定されています。

本作は、“近代演劇の父”と称されるヘンリック・イプセンの代表作の一つ、ヘッダ・ガブラー（1890年発表）を下敷きにした舞台です。原作では、封建的な社会規範に縛られた人妻ヘッダが破滅へと向かう姿が描かれましたが、本作では舞台を現代日本の芸能界へと置き換え、主人公を人気ロックミュージシャンの男性・ジンに設定。新たな物語として展開します。

脚本を手がけるのは、演劇集団「範宙遊泳」を率いる山本卓卓さん。髙木雄也さんとは、舞台『東京輪舞』（2024年）以来の再タッグとなります。演出は数々の話題作を手がけてきた白井晃さんが務めます。本記事では、開幕前会見の模様と観劇レビューをお届けします。

あらすじ

人気ロックミュージシャンのジン（髙木雄也）はライブで我を失い、そのことがネットをにぎわせている。

窓からライムの木が見える芸能事務所。事務所の社長はジンの妻でもあるショウコ（蓮佛美沙子）だ。

ショウコの母アキコ（銀粉蝶）が新人マネージャーのトゴシ（小日向星一）に付き添われて事務所にやってくる。午後、ジンの元恋人で、今や事務所を背負う存在になったエート（黒羽麻璃央）がライター・コマ（駒木根隆介）による独占インタビューを受けるという。ノンバイナリーのタレントとして人気を集めているホムラ（永田崇人）は最近エートと親しい様子だ。 ジンとショウコ、そしてエートを巡る過去と現在、世間からの眼差しと自身とのギャップ、自らの立場と将来への見通し。これらが絡み合い、事態は思いがけない方向に動いていく。

幕が上がると大音量の音楽と大歓声に包まれながら、髙木雄也さん演じるロックスター・ジンが姿を見せます。少し長めの前髪をかきあげ、ステージの真ん中でスポットライトを全身に浴び、華やかなステージで気持ちよく歌い上げる姿は、普段のアイドルとしてのイメージとはひと味違う髙木さんの“ロックな一面”を観ることができます！



取材会で「役作りで参考にした人はいますか？声の出し方なども含めて」と問われ、「特にいないですね。現場で動きながら、皆で話し合いをしながら進めていきました。自分たちのグループでもキラキラソングがあればカッコいい曲もあったりで、色んな表現は今までもしてきているので自分でこういう感じかなと思いながらやりました」と語っていた通り、ステージ上のジンには、髙木さんがベテランアイドルとして培ってきた多彩な表現力が生きています！輝くようなスターの魅力だけでなく、大人の色気をまとったアーティストとしての存在感が漂い、まるで髙木さんのソロライブを観ているかのような感覚に包まれました。

撮影:岡千里

しかし、髙木さんの声に酔いしれていたのも束の間…笑顔で歌っていたジンの表情が一変し、突然客席に向かって鋭い言葉を投げかけます。一瞬にして静まり返る会場。そのあまりの迫力にこれが物語なのか現実なのかわからない感覚に襲われました。

そして、その様子がネットで拡散され、ジンは表舞台から逃げる様に引きこもり生活を送ることになります。

ジンが世間を騒がせ、妻のショウコは事務所の社長として対応に追われます。そんな彼女を気遣い、申し訳なさそうに声をかけるジンですが、どこか心此処にあらずでフワフワした人物に映ります。彼の元々の性格がどうだったかは、はっきりとはわかりませんが、ショウコやショウコの母が病院へ連れて行こうと試みる姿からは、正常な精神状態ではない様子が伺えます。

髙木さん演じるジンは、どうしようもなくだらしなく頼りない一面を持ちながらも、強烈な個性と音楽の才能、そして軽薄で無邪気な子どものような可愛らしさを併せ持っています。その危うさは、どこか放っておけない魅力となり、母性本能をくすぐられます。

さらに、アンニュイな色気をまといながら、ひとたびステージに立てば圧倒的なスターとしての輝きを放つ。そのギャップこそが、ジンという人物の核心なのかもしれません。

だからこそ、妻のショウコがエートとの関係を長年知りながらも、精神的に不安定な彼を見捨てることなく支え続け、離れることができない理由にも、どこか納得してしまいます。

ジンは、何も考えていないようでいて実は思慮深く、無造作に見えて繊細で、陽気さと孤独を併せ持つ人物です。そうした相反する要素がある彼を、ショウコは誰よりも理解しています。だからこそ彼女が、そんなジンに心から惚れ込んでいることが、ひしひしと伝わってきました。

髙木さんは、前回の舞台『アメリカン・サイコ』をはじめ、これまでの出演作においても、どこかショッキングで一筋縄ではいかない、個性を持った役を担うことが多い印象です。唯一無二の存在感を求められるキャスティングが続いているのは、それだけ「彼なら演じきってくれる」という信頼と期待の表れなのかもしれません。

撮影:岡千里

ショウコは、芸能事務所の社長として、そして妻として、ジンを公私にわたり支え続ける存在です。さらに母として子どもを育てながら、常に気丈に振る舞うその姿は、“強い女性像”の象徴のようにも映ります。

ですが、彼女は、決して無敵な存在ではありません。理不尽な出来事に心をかき乱されながらも、どうにか理性を保ち、自らを律して生きています。その姿は一日一日を懸命に生きる一人の人間そのものだと感じました。

華やかな芸能界でスターを支える社長であり、ロックスターの妻として成功を手にしているように見える彼女ですが、その裏側には、言葉にならない葛藤や、押し殺してきた感情が幾重にも積み重なっています。

印象的だったのは、仕事に追われた末、オンライン会議が終わった瞬間にふっと力が抜け、“電池が切れたように”無になる場面です。そして「飲んじゃえ！」と自分に許す一杯や、堰を切ったように本音をぶちまける瞬間。完璧に見えた彼女が、そこで一気に人間味を帯びていきます。

また、「ちゅーして」とジンにキスをねだるシーンでは、強さの奥にある“甘えたい”という素直な感情が垣間見えます。公の顔とは異なる、もう一つの彼女の姿。そのギャップこそが、ショウコという人物をより立体的に、そして人間らしく感じさせていました。

そんなショウコを演じたのは、蓮佛美沙子さん。芸能事務所のトップとしての頼もしさと、凛とした美しさが印象的でした。

ロックスターに惚れた弱みというべきか、母性というべきか。どんな姿のジンであっても見放さず、妻として、家族として寄り添おうとする姿からは、深い愛情が感じられます。

しかし一方で、どれほど過酷な状況に置かれても彼のそばに居続けるその選択は、愛情であると同時に、依存や執着にも映り、胸が締め付けられるようでした。

苦しい役どころですが、蓮佛さんは透明感のある演技でその複雑な感情を丁寧に表現し、ショウコという人物を立体的に浮かび上がらせています。

私自身、女性としてショウコに最も共感する部分がありました。もし自分が同じ立場なら、「一番しんどいのは私だし、現実から逃げたくなってしまう」と感じてしまうかもしれません。それでもショウコは、自分の心を整え、大人としての振る舞いを崩さずにいようとします。感情が高ぶった時には一度距離を置き、気持ちを切り替えてから向き合おうとする。その姿から、彼女の常識人としての誠実さと、健気さが伝わってきました。

ジンは、ショウコの献身的な支えに感謝し、パートナーとしての信頼や愛情も確かに持っています。息子を大切にしている様子からも、家族への思いは本物だと感じられました。ロックスターとしてだけでなく、夫として、そして一人の親としての役割を全うしようとする意志も見えます。

しかしその一方で、家族とは別に愛する人との関係も手放せず、自由に生きたいという自分も抱えている。相反する思いの狭間で、ショウコや家族を裏切り、傷つけてしまっていることへの罪悪感に強く苛まれているようでした。

仕事や私生活で積み重なったストレスから精神的に追い込まれ、その逃げ場として酒やドラッグに手を伸ばしてしまったのかもしれません。真面目な話になると笑ってはぐらかし、その場から離れてしまう姿は、現実と向き合うことから目を背けているようにも映ります。その振る舞いは、どこか自分自身を守るための“逃避”のようでもありました。

さらに、酒やドラッグの影響、そして精神的な不安定さの中で、幻聴や幻視に苛まれていくジン。目の前で自分を愛してくれているはずのファンでさえも、自分を裏切り者だと罵っているように感じてしまう――その感覚は、彼の内面の追い詰められた状態を強く物語っています。

聖人君子ではないロックスターである自分に酔っているようにも見えますが、同時に、そうでもしなければ自分を保てないほど追い詰められている。その危うさと苦しさこそが、ジンという人物の本質を象徴しているように感じられました。

ジンの元恋人で人気アーティスト・エートを演じる黒羽麻璃央さん。取材会では、髙木雄也さんが黒羽さんの第一印象について「初めて会った瞬間、挨拶より先に“カッコいい”と思いました。めちゃくちゃ顔が整っていて、女性なら一目ぼれってこういうことなんだなと感じました（笑）。それくらい魅力的でした」と語っていました。

その言葉通り、思わず目を奪われるような美しさとカッコよさを兼ね備えています。エートは人気アーティストとして華やかな世界に身を置きながらも、ジンとの関係や過去に向き合う複雑な役どころ。黒羽さんの持つ端正な佇まいと存在感が、エートという人物に深みを与えます。そして、二人の関係性や過去が物語に波紋を広げていきます。

印象的だったのは、クライマックスのエートとジンの場面です。エートがジンに向けて放つ「愛してた。」という一言。その過去形の言葉が、虚しく置き去りにされたように響きました。

エートは「一人の人しか愛せない」と語る通り、まっすぐで誠実な人物として描かれます。ジンとの関係は不倫という形ではありながらも、そこにあった感情は決して軽いものではなく、真剣なものだったことが伝わってきました。

だからこそ、自分以外にも愛する存在がいるという現実は、エートにとってあまりにも残酷だったのではないでしょうか。その痛みの中で、ジンから離れ、新たな道を選んだのだと感じました。

「家族を大事にしなよ」とジンに伝えるエート。しかしジンは彼を失って初めて、その存在の大きさに気づき、自らの想いと、夫として、父としての責任との間で揺れ動いていたのでした。

ロックスターとして成功し、彼を愛するファンや家族に囲まれ、一見すべてを手にしているように見えるジンですが、彼にとって決定的に欠けていたもの――それがエートという存在だったのかもしれません。その事実が、ただただ切なく胸に迫ってきました。

撮影:岡千里

物語は、エートが大手出版社のライター・コマ役(駒木根隆介さん)に暴露本の制作への協力を持ちかけることで大きく動いていきます。コマは事務所側の意向と本人の思い、その両方を踏まえながら「どのように世に出すか」を左右する、物語の中でも重要なポジションを担う人物です。

コマを演じる駒木根隆介さんは、物腰の柔らかさと自然体の佇まいで、業界の“バランサー”としての存在感を的確に表現していました。会話のきっかけにオリジナルのチョコレートを配るなど、さりげない気遣いを見せる一方で、「使えない部分はこちらでカットするんで」「いいようにできますよ」といった、柔軟さを感じさせる言葉も印象に残ります。

そうした言動から、ライターという立場が、文章や伝え方ひとつで受け手に与える印象や情報の見え方を大きく変えうる存在であることが浮かび上がってきます。それは時に“情報をどう切り取るか”という責任を伴い、場合によっては印象操作にもなり得るもの。責任やモラルが強く問われる職業であることを、同じ書き手として改めて考えさせられました。

取材会で髙木さんは、「今作に携わって、記者の皆様の前に立つのがより怖くなりました（笑）。言葉一つひとつを大切にしなければと感じます」と語っていました。その言葉からも、本作が“エンタメの言葉”の持つ力と責任についても描いていることが伝わってきます。

撮影:岡千里

ライター・コマに加え、裏方の存在として印象に残るのが、新人マネージャー・トゴシです。事務所の戸締まりといった雑務から、問題が起こればその対応に追われ、さらにはタレントのストレスのはけ口にさえなってしまう――その過酷な立場が描かれます。

そんなトゴシの「マネージャーはサンドバッグじゃない」という一言は、強烈に胸に響きました。華やかな世界ではタレントに光が当たりがちですが、その裏で支えるマネージャーもまた一人の人間であり、そこには感情や想い、生活や人生があります。

強く心に残ったのは、トゴシが拳銃を突きつけるようなジェスチャーをする場面です。もちろん現実にそのような行為が許されるわけではありませんが、それは彼の中に積み重なった感情の爆発であり、“心の声”のようにも感じられました。

わずかな糸でどうにか踏みとどまりながら生きている――その姿は、表に立つタレントだけでなく、彼らを支えるマネージャーにも共通しているのかもしれません。

トゴシ役の小日向星一さんの演技にはリアリティがありました。

永田崇人さんが演じた事務所の若手タレントでノンバイナリーのホムラは正に現代の芸能界を表すような存在でした。中性的な魅力で存在感を放っていました。

撮影:岡千里

先代の事務所社長の妻であり、ショウコの母・アキコは、長年にわたり芸能界の闇を見続けてきた人物です。数々の出来事にも動じることなく、どこか達観したような冷静さを漂わせています。ショウコの「見ない振りが得意だよね。」という言葉からも、この世界では同じような出来事が長年繰り返されてきたことがうかがえます。そんな背中を幼い頃から見てきたショウコにとって、それは半ば当たり前のものとなり、どこか諦めにも似た形で受け入れてきたのではないでしょうか。

アキコを演じたベテランの銀粉蝶さんは、ファッショナブルな装いと安定感のある芝居で、長年この世界を見てきた人物ならではの貫禄を感じさせます。

撮影:岡千里

光が強く当たるほど、影は濃くなる。それはロックスターであるジンや、芸能界に生きる人々だけの話ではありません。誰しもの中にある光と影、そして複数の役割や顔を持つ自分自身。そのバランスに揺れ動く姿は、私たち一人ひとりにも重なるものがあるように感じました。

また、題名にも使われている「ライム」は物語でどのような役割があるかにもご注目下さい。

PARCO劇場は、客席にしっかりと段差があり、後方の席からでも舞台を見渡しやすい造りになっています。横幅のある舞台構成で、中央のメインセットに加え、左右にも異なる空間が展開されるため、最前列よりも中央付近の席の方が全体を把握しやすいと感じました。

ラストの展開には思わず息を呑み、最後の瞬間まで考えさせられる余韻が残ります。その結末はどこか“ROCK”の精神を体現しているようにも感じられました。ぜひ劇場で、その衝撃を体感してみてください！

（文：あかね渉）