国際親善試合、メキシコ代表とポルトガル代表の一戦は0-0のスコアレスドローに終わった。この試合の前に、スタジアムで死亡事故が起きていた。『Reuters』によると、ある男性ファンが2階のVIP席から壁を伝って1階へ降りようとし、転落したという。警備によると、男性は泥酔状態だった。事故が起きたエスタディオ・バノルテは、今夏のW杯の開幕戦となるメキシコ×南アフリカの一戦が行われる予定となっているスタジアムだ。アステカ