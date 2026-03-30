あのちゃん 渡辺久美子、小桜エツコ、あの、福田雄一氏が『AnimeJapan 2026』会期中の29日、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』「ケロロ軍曹のケロッ！とラジオ」公開収録に登壇した。あのは、「ano ＆ 粗品 」として、映画のオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を担当。「聴き馴染みのある大好きな曲なので、レコーディングはすんなりうまくいきました。